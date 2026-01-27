Olay, saat 19.30 sıralarında Karagözler Mahallesi 26'ncı sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda konaklayan İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge (66)'den haber alamayan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Aldridge'i hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aldridge'in öldüğü belirlendi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Aldridge'in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aldridge'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)
Fethiye’de Pansiyonda Kalan İngiliz Turist Ölü Bulundu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir pansiyonda kalan İngiliz uyruklu Gary Mark Aldridge (66), kaldığı odada hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Üç Çocuğun Annesi Öldürüldü, Devlet Aileden Nafaka Aldı!
Shein Türkiye Satışlarını Durdurdu: Geri Dönecek mi?
2026 Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının Maaş Zamları Belli Oldu!
İYİ PARTİLİ TURHAN ÇÖMEZ'İN ACI GÜNÜ
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'i Belli Oldu!