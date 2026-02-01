Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara Congresıum'da saat 15.00’te başlayan etkinliğe ilk etapta hükumete göndermelerde bulunan skeçlerle ve gösterileri başladı.

Genel Başkanı Kemal Okuyan, TKP’nin HDP ve CHP çizgisine yakın gösterilmek istendiğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Okuyan, TKP’nin ortalamacı bir siyaset izlemediğini vurguladı.

“İkinci çözüm sürecinde yoksul Kürtler yok”

Kürt sorunu ve çözüm süreci tartışmalarına değinen Okuyan, gündeme gelen ikinci çözüm sürecinin taraflarından birinin AKP ve MHP olduğunu belirterek, bu süreçte yoksul Kürt yurttaşlara yönelik gerçek bir çözüm önerisi bulunmadığını ifade etti.

“Kör noktadan aydınlık değil karanlık çıkar”

Okuyan, Kürt sorununa dair tartışılan çözüm yollarının tamamının tıkandığını savundu. “Kör noktadan aydınlık değil, karanlık çıkar” diyen Okuyan, mevcut önerilerin çözüm üretmediğini söyledi.

Ayrı devlet ve özerklik eleştirisi

Kürtlerin ayrı bir devlet kurmasının yıkım getireceğini belirten Okuyan, özerklik ve federasyon tartışmalarının da çözüm olmadığını dile getirdi. Bu modellerin kardeşliği değil ayrışmayı tetikleyeceğini söyleyen Okuyan, Türkiye’nin bir bütün olarak ancak birlikte var olabileceğini ifade etti.

“Bastırma da çözüm değil”

Üçüncü yol olarak Kürtlerin bir kez daha sessizliğe zorlanması ve bastırılmasının gündeme getirildiğini söyleyen Okuyan, bunun da bir çözüm olmadığını belirtti. “Tek bir Kürt yurttaş bile bunu kabul etmez” dedi.

“Bu sistem çözüm üretmiyor”

Mevcut sistemin Kürt sorununda çözüm üretmediğini savunan Okuyan, sistemin bölücü bir yapıya sahip olduğunu ileri sürdü. Tek çözümün, tüm yurttaşlara kaynakların eşit biçimde dağıtılması olduğunu söyleyen Okuyan, bunun da mevcut sistemle mümkün olmadığını ifade etti.

Ana dil vurgusu ve kardeşlik mesajı

Türkiye’nin birleştirici yapısının sorgulanamayacağını belirten Okuyan, insanların ana dilinde eğitim almasının da tartışma konusu yapılmaması gerektiğini söyledi. Okuyan, “Kardeşlik hukuku, ırkçılıktan daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Seçim mesajı: “İş birliği yok”

Yaklaşan seçimlere de değinen Okuyan, TKP’nin hiçbir partiyle seçim iş birliği yapmayacağını ve başka partilerden aday göstermeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TKP’nin kendi adayını çıkarmasının zorluklar barındırabileceğini belirten Okuyan, buna rağmen başka bir adayı desteklemeyeceklerini söyledi.