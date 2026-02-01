İki seans halinde izleyici karşısına çıkan tiyatro oyununda, ormanlarını korumaya çalışan sevimli hayvanların verdiği mücadele konu ediliyor. Orman Perisi ve Kırmızı Başlıklı Kız’ın da hikâyeye dahil olmasıyla, doğaya zarar vermek isteyenlere karşı birlik içinde hareket eden kahramanlar, hazırladıkları planla ormanı korumayı başarıyor. Oyun boyunca çocuklara, ormanların önemi, çevre bilinci ve dayanışmanın gücü eğlenceli bir anlatımla aktarılıyor.

Miniklerden Tam Not

Renkli sahne tasarımı, eğlenceli karakterleri ve öğretici içeriğiyle dikkat çeken “Masal Dünyası”, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Zaman zaman güldüren, zaman zaman düşündüren sahnelerle minik izleyiciler oyunu ilgiyle takip etti. Salonu dolduran aileler de çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Keçiören Belediyesi yetkilileri, ücretsiz kültür ve sanat etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti.