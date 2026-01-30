Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Sivas il genelinde 30 Ocak Cuma günü kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Yetkililer, rüzgar hızının yer yer 70-90 km/saat seviyelerine ulaşabileceğini bildirdi.

Sivas Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.