Van’da iki gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar nedeniyle toplam 65 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bunlardan 36’sı yeniden ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için sahada aralıksız çalışma yürütüyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çaba harcanıyor.

Yetkililer, halen kapalı bulunan 29 mahalle ve mezra yolunun da en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Başkale’de Kar Kalınlığı 30 Santimetreyi Buldu

Kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden biri olan Başkale’de ise kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, esnaf da küreklerle iş yerlerinin önünde biriken karı temizleyerek günlük hayatın normale dönmesine katkı sağladı.