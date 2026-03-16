Mühendis Tek-Sen Sağlık ve Sosyal Sendikası, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mühendis ve tüm personelin mali ve özlük haklarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sendika, sağlık hizmetlerinin teknik altyapısını ve devamlılığını sağlayan personelin artan sorumluluk ve iş yüküne rağmen yeterli mali karşılık alamadığını belirterek, kapsamlı bir düzenleme çağrısında bulundu.

Sendika açıklamasında, Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarının hastane projeleri, tıbbi cihaz güvenliği, ihale süreçleri, denetimler ve saha kontrolleri gibi kritik görevler üstlendiğine dikkat çekildi. Mevcut ek ödeme ve teşvik sisteminin ise “üstlenilen risk ve sorumlulukla orantılı olmadığı” vurgulandı.

Merkez Teşkilat İçin %20 Ek Ödeme ve Döner Sermaye Talebi

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan mühendisler başta olmak üzere tüm hizmet sınıflarında çalışan personele, hâlihazırda uygulanmayan sabit ek ödemenin %20 artırımlı şekilde verilmesi gerektiği ifade edildi. Merkez teşkilatı personelinin de artan iş yükü ve sorumluluk düzeyi dikkate alınarak bu haktan eşit biçimde yararlanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Ayrıca ihale, proje ve denetim komisyonlarında görev alan tüm personelin; yürütülen işin mali büyüklüğü, taşıdığı teknik risk ve doğurduğu hukuki sorumluluk göz önünde bulundurularak ilave ücretle desteklenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sorumlulukla orantılı ve hakkaniyetli bir ödeme sisteminin kamu hizmetinin niteliğini güçlendireceği kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde hâlihazırda yalnızca tabip ve eczacılarla sınırlı olarak uygulanan döner sermaye ödemesinin kapsamının genişletilmesi de istendi. Kurum içinde aynı hedef doğrultusunda görev yapan tüm personelin emeğinin karşılığını adil biçimde alması gerektiğini vurgulayan sendika, döner sermaye uygulamasının unvan ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep etti.

Taşra Teşkilatında Arazi Tazminatı ve Teşvik Revizyonu

Sendika, taşra teşkilatında görev yapan mühendis ve teknik personelin yoğun saha, şantiye ve denetim çalışmaları yürüttüğünü belirterek, fiili saha çalışması şartı aranmaksızın veya düşük eşikle arazi tazminatı ödenmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, mevcut teşvik katsayılarının mühendislerin imza attığı projeler ile teknik raporların taşıdığı mali ve hukuki sorumluluğu karşılamadığı ifade edilerek acil revizyon çağrısı yapıldı. Ayrıca bilirkişilik, teknik uzmanlık ve proje inceleme gibi ek görevler için de ilave ödeme düzenlemesi talep edildi.

“Adil Ücret, Güçlü Kamu Hizmeti”

Mühendis Tek-Sen, adil ve hakkaniyetli bir ücret sisteminin yalnızca çalışan memnuniyetini artırmayacağını; aynı zamanda kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Sendika, mühendis ve tüm hizmet sınıflarında çalışan personelin mali ve özlük haklarına yönelik düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini beklediklerini kamuoyuna duyurdu.