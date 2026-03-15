Türkiye’de teknik servislerde yeni bir uygulama yaygınlaşmaya başladı. Birçok servis artık tamirden önce “arıza tespit ücreti” alıyor. Yani cihazın ya da aracın sorununun ne olduğunu öğrenmek için bile para ödeniyor.

Ücretler sektöre göre değişiyor. Cep telefonu ve tablet servislerinde arıza tespiti 1.000 ile 2.500 TL, laptop ve bilgisayarlarda 1.500 ile 3.000 TL arasında. Beyaz eşya servisleri 700 ile 1.500 TL, kombi ve klima servisleri ise 800 ile 2.000 TL talep edebiliyor.

Otomobillerde ise rakam daha da yüksek. Yetkili servislerde arıza tespiti için 2.000 ile 7.000 TL arasında ücret istenirken, özel servislerde bu ücret genelde 1.000 ile 1.500 TL civarında.

Uzmanlar, servise gitmeden önce “arıza tespit ücreti var mı” diye mutlaka sorulması gerektiğini söylüyor. Çünkü bazı servislerde bu ücret tamir yaptırılsa bile ayrıca alınabiliyor.