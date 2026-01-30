ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ 140646 ADA 2 PARSEL'DE BELEDİYE HİZMET BİNASI PROJELERİ HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2511040

1- İdarenin 1.1. Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : EMNIYET MAHALLESI HIPODROM CAD YENİMAHALLE/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125071085 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 23.02.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle/ANKARA



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ 140646 ADA 2 PARSEL'DE BELEDİYE HİZMET BİNASI PROJELERİ HİZMET ALIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Bir takım Proje; Hali hazır ölçümleri (Plankote Ölçümleri), Zemin Etüdü Raporları, Ön Proje, Uygulama Projeleri (Mimari, Statik, Altyapı, Elektrik, Mekanik, Peyzaj Uygulama Projeleri), Detay Projeleri (Mimari, Peyzaj Detay Projeleri), Yaklaşık Maliyet Dosyası, Üç Boyutlu Görseller, Animasyon ve orijinallerinden oluşur.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Yapının Mimarlık Hizmetlerine Esas olan Sınıfı 3 veya üzerindeki gruptaki yapılardan en az bir adet projeyi hazırlayıp iş bitirme belgesi alınmış olması benzer iş olarak kabul edilmesi açısından uygundur.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,73

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



1. İdare yetkilileri, yapılmakta olan işleri Yüklenicinin bürosunda her zaman inceleyebilir. 2. Yüklenici, 8. maddede belirtilen işlerin yapılması sırasında ve her fıkradaki işler için en az ikişer kez olmak üzere İdare ile istişare etmeye mecburdurlar. 3. Projeler; İmar Yasası, imar planları ve raporları, notları; fen, sağlık, yangın güvenliği, çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun ve ayrıca TSE ile Büyükşehir Belediyesince kabul ve tespit edilen çizim ve düzenleme standartları, ilgili yönetmelik ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun düzenlenecektir. 4. Ayrıca projelerin düzenlenmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayınlanmış bulunan “Mimari Proje Düzenleme Esasları”, “İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları”, “Makine Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları”, “Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları” başlıklı şartnamelere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan “Doğalgaz ve İç Tesisat ve Dönüşüm Şartnamesi” ile EGO ve ASKİ Şartname ve Yönetmeliklerinin ilgili hükümleri esas alınır. 5. Teknik şartnamede öngörülmeyen ancak uygulamada karşılaşılabilecek yeni kesit ve detayların oluşması halinde yüklenici yeni kesit ve detayları ücretsiz hazırlayacaktır. 6. Tüm projeler engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlanacaktır. Proje bütününde, binaya gelebilecek engellilerin rahatlıkla hareket edebilmeleri için merdiven olacak kısımlarda rampa yapılmasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra wc, lavabo olan her yer de engellilerin kullanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Yapıya yakın çevreden yaklaşımda ve bina içinde de görme engelliler için iz taşları yerleri tasarlanmalıdır. 7. Yapılacak projeye ait tüm müelliflik hakları idareye ait olup Yüklenici haklarını devrettiği noter tasdikli belgeyi sözleşme ile birlikte teslim edecektir. Yüklenici verdiği bu belge ile ilgili projenin tüm müelliflik haklarını idareye devretmiş olur. 8. İdare’nin bu işle ilgili muhatap olduğu veya olacağı resmi kurum ve kuruluşların proje ile ilgili olarak ölçekli belge istemesi halinde, hangi ölçekle talep edilirse Yüklenici firma istenen ölçeğe uygun evrakları/projeleri hazırlayarak İdareye teslim edecektir. 9. İnşaat ruhsatı gerektiren projeler için İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın inceleme ve onay işlemleri yüklenici tarafından takip edilip sonuçlandırılacaktır ancak bu işlerle ilgili süreler sözleşme süresinin dışında tutulacaktır. 10. İşin bitiminden itibaren teslim edilen projelerde eksiklikler bulunması halinde ve işin bitirilememiş durumunda günlük, sözleşme bedelinin ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Cezai işlem iş süresinin bitiminden sonra projelerin yüklenicide kaldığı süreler için geçerlidir. 11. Aplikasyon krokisi yüklenici firma tarafından ilgili ilçedeki LİKHAP bürosundan alınacaktır. 12. Proje tasarımında teknik servisler ile ilgili yönetmelikler ve diğer yönetmeliklere (Otopark, Sığınak, Yangın, Asansör vb.) ayrıca Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmalıdır. 13. İdare gerekli gördüğü durumlarda, ilgili proje safhasını ön proje aşamasında sonlandırabilir. 14. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 57’de bahsi geçen proje müellifi mimar ve mühendislerle ilgili bahsedilen yeterlilik kriterler sağlanacak olup, müellif olacak mimar ve mühendisler; “Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fennimesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerekir.” Hükmünü sağlayacaktır. Yüklenici ve/veya alt yükleniciler bahsi geçen şartları sağladığını gösteren belgeleri Sözleşme aşamasında İdare’ye sunmakla yükümlüdür. 15. Yüklenici, ihale kapsamında çizilecek tüm mimari, statik, mekanik ve elektrik proje disiplinlerinde, 5 Aralık 2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP)'ne ve ilgili değişikliklere tam uyum sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince, proje aşamasında aşağıdaki hususlar eksiksiz olarak yerine getirilecektir: Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (N-SEB) İlkesi: Sosyal tesisin toplam inşaat alanı 2.000 metrekare ve üzeri ise, Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (N-SEB) standartlarına uygunluk sağlanacaktır. Bu ilke doğrultusunda, binanın Enerji Kimlik Belgesi’nin (EKB) B sınıfı veya daha iyi bir performans göstermesine yönelik binanın yıllık net enerji ihtiyacının en az %10'u yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır. Yüklenici, bu şartın sağlandığını teknik projeler ve detaylı hesaplamalarla açıkça gösterecektir. Enerji Performansı Ön Hesap Raporu: Proje müellifleri, BEP-TR yazılımını kullanarak binanın tasarımına yönelik enerji performansını gösteren ön hesap raporunu hazırlayacak ve ilgili idareye sunacaktır. Bu rapor, binanın enerji sınıfını, yıllık birincil enerji tüketimini ve karbon salımını içerecek ve projenin yönetmelikte belirtilen asgari enerji performans seviyesini karşıladığını kanıtlayacaktır.



