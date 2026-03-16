Ankara’da faaliyet gösteren Ankara Kadın Müzik ve Sanat Topluluğu, Anadolu türkülerini farklı bir sahne konseptiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Topluluk, sahnede önce türkünün ortaya çıkış hikâyesini tiyatral bir anlatımla canlandırıyor, ardından koro halinde türküyü seslendirerek izleyicilere hem görsel hem de müzikal bir deneyim sunuyor.

Koro şefliğini Oğuz Boran’ın yaptığı ve 8 yıl önce kurulan topluluk, bugüne kadar çalışmalarını koro olarak sürdürdü. Kısa süre önce projelerine tiyatral anlatımı da ekleyen topluluk; akademisyen, öğretmen, banka memuru ve ev kadını gibi farklı meslek gruplarından oluşan yalnızca kadın üyeleriyle dikkat çekiyor.

“Türkünün Hikâyesini Oynuyoruz”

Topluluğun tiyatral gösterilerinde yönetmenlik yapan Yücel Topuz, projede yer alan kadınların büyük emek verdiğini belirterek, türkülerin hikâyelerini sahnede canlandırdıklarını söyledi. Topuz, “Her meslekten ve her yaş grubundan kadınların bir araya geldiği bir topluluğuz. Daha önce genelde ya türkü söylenirdi ya da hikâyesi sahnelenirdi. Biz ise önce hikâyeyi sahnede canlandırıyor, ardından türküyü koro halinde seslendiriyoruz. Şu anda 10 türkünün hikâyesini sahneye taşıyoruz” dedi.

Bu projeyle izleyicilere dinledikleri türkülerin ardındaki duyguları ve yaşanmışlıkları anlatmak istediklerini vurgulayan Topuz, insanların türküyü dinlerken aynı zamanda hikâyesini de öğrenmesinin farklı bir etki yarattığını ifade etti.

Farklı Şehirlere Turne Planı

Topluluğun ilerleyen dönemde farklı şehirlerde de sahne almayı planladığını belirten Topuz, gittikleri illere göre o yöreye ait türkülerin hikâyelerini sahneleyeceklerini söyledi. Projeyi sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında dezavantajlı gruplarla da buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Müziğin Ritmine Kendimizi Kaptırıyoruz”

Topluluk üyelerinden, Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Kübra Sarıkaya ise müziğe olan sevgisi nedeniyle topluluğa katıldığını belirterek, kadınlardan oluşan bir grubun parçası olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Sarıkaya, “Kadınlar bir araya gelince çok güçlü bir sinerji oluşuyor. Burada kimlikler yok; sadece müziği seven kadınlar var. Birlikte öğreniyor, birlikte söylüyor ve müziğin ritmine kendimizi kaptırıyoruz. Bu süreçte çok güzel anılar biriktiriyoruz” ifadelerini kullandı.