Çin Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump’ın ülkeye yapması planlanan resmi ziyaretle ilgili ABD ile temasların sürdüğünü duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında Çin ile ABD arasındaki üst düzey temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lin, iki ülke ilişkilerinde liderler düzeyindeki diplomasinin önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sözcü Lin, Trump’ın nisan ayında Çin’e gerçekleştirmesi planlanan ziyaret konusunda ABD ile iletişim halinde olduklarını ifade ederek, devlet başkanları arasındaki diplomatik temasların iki ülke ilişkileri için stratejik bir yön gösterici olduğunu vurguladı.