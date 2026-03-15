Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre 2026 yılında sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 425 bin 560 olarak kaydedildi.

Açıklanan rakam, son yıllardaki başvuru sayılarıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir düşüşe işaret etti. Uzmanlar, başvuru sayısındaki gerilemenin arkasında üniversite mezunu işsizliği, yurtdışında eğitim arayışı ve mesleki yönelimlerdeki değişim gibi nedenlerin etkili olabileceğini değerlendiriyor.

Son yıllardaki başvuru sayıları

YKS’ye başvuru sayısı son yıllarda milyonlar seviyesinde seyretse de bazı dönemlerde düşüş yaşandı.

2024: yaklaşık 3 milyonun üzerinde başvuru

2025: yaklaşık 2,8 milyon başvuru

2026: 2 milyon 425 bin 560 başvuru

Bu veriler, 2026 yılındaki başvurunun son yılların en düşük seviyelerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Sınav ne zaman yapılacak?

2026 YKS üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

TYT (Temel Yeterlilik Testi)

AYT (Alan Yeterlilik Testleri)

YDT (Yabancı Dil Testi)

Sınav sonuçlarının ise yaz aylarında açıklanması bekleniyor.