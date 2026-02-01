Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başlayan gök gürültülü sağanak, kısa sürede etkisini gösterdi. Yoğun yağışla birlikte bazı bölgelerde yollar adeta göle dönerken, araçlar düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Su birikintileri nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu, bazı noktalarda ulaşım geçici olarak durdu.

Yağışın Akşam Saatlerine Kadar Sürmesi Bekleniyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması, olası olumsuzluklara karşı tedbirli davranması istendi.