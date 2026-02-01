İngiltere’nin en büyük ve en stratejik şehirlerinden biri olan Manchester’da, Türkiye’nin sağlık turizmi hedefleri açısından dikkat çeken bir diplomatik temas gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, İngiltere’de yürüttüğü temaslar kapsamında T.C. Manchester Başkonsolosu Füsun Aramaz ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası hedefleri ve enstitünün #TürkiyeGlobalde vizyonu kapsamlı biçimde ele alındı.

MANCHESTER TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR MERKEZ

Yaklaşık 3 milyonluk Greater Manchester metropol alanı; genç nüfusu, yüksek göçmen oranı ve çok kültürlü yapısıyla Birleşik Krallık’ın en dinamik bölgeleri arasında yer alıyor. Bölgede 50 binin üzerinde Türk kökenli nüfusun yaşaması, Manchester’ı Türkiye açısından yalnızca diplomatik değil; sağlık, eğitim ve ekonomik iş birlikleri bakımından da stratejik bir merkez hâline getiriyor.

Bu yönüyle Manchester, Türkiye’nin Avrupa ve İngiltere pazarına yönelik sağlık turizmi stratejisinde kilit şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ALTYAPISI VE KÜRESEL HEDEFLER MASAYA YATIRILDI

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin sağlık sektöründe sahip olduğu güçlü altyapı, modern hastaneleri, ileri teknolojiye sahip sağlık tesisleri ve nitelikli insan kaynağı detaylı şekilde değerlendirildi. Uluslararası standartlardaki hizmet kapasitesiyle Türkiye’nin, sağlık turizminde küresel ölçekte daha etkin bir aktör olma hedefi doğrultusunda atılması gereken adımlar ele alındı.

Manchester merkezli iş birliklerinin artırılması, diplomatik desteklerin sağlık turizmi alanında oluşturacağı çarpan etkisi ve kamu–özel sektör uyumunun önemi görüşmenin ana başlıkları arasında yer aldı. Dr. Seyran ile Sayın Başkonsolos Aramaz arasında uzun, verimli ve yapıcı bir istişare gerçekleştirildi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.