Fenerbahçe cephesi: Teknik direktör Domenico Tedesco, Lukaku’nun sakatlıktan yeni çıkması ve hazır olmaması nedeniyle bu transfere sıcak bakmasada olası Jhon Duran ve En Nesyri ayrılıkları olursa bu transfere onay verebileceği konuşuluyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Belçikalı yıldızın mevcut sözleşme durumu, mali şartları ve sağlık raporları hakkında detaylı bilgi aldı. Lukaku’nun bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sınırlı süre forma giymesi, görüşmelerde en çok dikkat edilen noktalardan biri oldu.

Menajerler, Lukaku’nun Türkiye’ye gelmeye sıcak bakabileceğini iletti.

Beşiktaş cephesi: Tammy Abraham’ın ayrılığı sonrası yeni golcü arayışında olan Beşiktaş, Lukaku ismini gündemine aldı ve nabız yokladı.

Güncel Piyasa Değeri

Transfermarkt verilerine göre: Romelu Lukaku’nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Kariyerinde zirve: 2021 yılında piyasa değeri 100 milyon euroya kadar çıkmıştı.

2025/26 Sezon Performansı ve İstatistikleri

Kulüp: Napoli (Serie A)

Bu sezon (2025/26):

Maç: 1 resmi maçta forma giydi (Juventus karşılaşması).

Sakatlık: Uzun süreli uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Milli takım: Belçika formasıyla 124 maçta 89 gol kaydetti.

Sakatlık Durumu

Uyluk sakatlığı: Aralık 2025 – Ocak 2026 döneminde birçok maçta forma giyemedi.

Sahaya dönüş: 25 Ocak 2026’da Juventus karşısında kısa süreli oyuna girerek sahalara döndü.

Fenerbahçe için riskli: Teknik heyet, Lukaku’nun fiziksel durumunu yetersiz buluyor.

Beşiktaş için fırsat: Abraham’ın ayrılığı sonrası tecrübeli bir golcü arayışında olan siyah-beyazlılar için Lukaku cazip bir seçenek olabilir.

Ancak: Sakatlık geçmişi ve düşen piyasa değeri, transferin riskli yönlerini öne çıkarıyor.