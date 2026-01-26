Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendikalar arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında, 2026 yılına ilişkin maaş zam oranları ve sosyal haklar netleşti.
Yapılan düzenlemeye göre Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının;
-
En yüksek ele geçen maaşı 82 bin 580 TL,
-
Ortalama ele geçen maaşı 66 bin 125 TL,
-
En düşük ele geçen maaşı ise 57 bin 385 TL oldu.
Maaş artışlarının yanı sıra, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında personelin sosyal hakları da korunmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye çalışanlarına;
-
Yılda 1 kez yakacak desteği,
-
Yılda 2 kez gıda desteği,
-
Yılda 1 kez eğitim desteği,
-
Aylık yol ücreti,
-
Bayram ikramiyesi
verilmeyi sürdürecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, emeğiyle Ankara’ya değer katan çalışanların her zaman yanında olduklarını vurguladı.
