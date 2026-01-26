Sivas’a 160 Milyon Liralık Su Yatırımı: Ulaş Baharözü Barajı’nda Su Tutulmaya Başlandı
Sivas’a 160 Milyon Liralık Su Yatırımı: Ulaş Baharözü Barajı’nda Su Tutulmaya Başlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendikalar arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında, 2026 yılına ilişkin maaş zam oranları ve sosyal haklar netleşti.

Yapılan düzenlemeye göre Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının;

  • En yüksek ele geçen maaşı 82 bin 580 TL,

  • Ortalama ele geçen maaşı 66 bin 125 TL,

  • En düşük ele geçen maaşı ise 57 bin 385 TL oldu.

Maaş artışlarının yanı sıra, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında personelin sosyal hakları da korunmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye çalışanlarına;

  • Yılda 1 kez yakacak desteği,

  • Yılda 2 kez gıda desteği,

  • Yılda 1 kez eğitim desteği,

  • Aylık yol ücreti,

  • Bayram ikramiyesi
    verilmeyi sürdürecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, emeğiyle Ankara’ya değer katan çalışanların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Muhabir: Zehra Önen