Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendikalar arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında, 2026 yılına ilişkin maaş zam oranları ve sosyal haklar netleşti.

Yapılan düzenlemeye göre Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının;

En yüksek ele geçen maaşı 82 bin 580 TL ,

Ortalama ele geçen maaşı 66 bin 125 TL ,

En düşük ele geçen maaşı ise 57 bin 385 TL oldu.

Maaş artışlarının yanı sıra, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında personelin sosyal hakları da korunmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye çalışanlarına;

Yılda 1 kez yakacak desteği ,

Yılda 2 kez gıda desteği ,

Yılda 1 kez eğitim desteği ,

Aylık yol ücreti ,

Bayram ikramiyesi

verilmeyi sürdürecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, emeğiyle Ankara’ya değer katan çalışanların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

