Uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Hande Erçel, yarın Paris Moda Haftası için Fransa’ya gidiyor. Dünyaca ünlü modacı Elie Saab ile aile dostluğu bulunan ve tasarımlarını sık sık tercih eden Erçel, ünlü modacının defilesinin yanı sıra Valentino defilesinde de onur konuğu olarak yer alacak.

28 Ocak’ta Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenecek diğer defileleri de takip edecek olan Hande Erçel’in, şu an için onayladığı veya kabul ettiği yeni bir proje bulunmuyor.

Son olarak hikâyesi kendisine ait olan “İki Dünya Bir Dilek” filmiyle dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Erçel’in, OGM Pictures ile yeni bir proje yapacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.