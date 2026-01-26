İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, annesi İkbal Çömez’in vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çömez’in paylaşımı, siyaset dünyasında ve kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.

“SEVGİLİ ANNEM HAKK’IN RAHMETİNE KAVUŞTU”

Turhan Çömez, annesinin vefat haberini duyurduğu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili annem,

İkbal Çömez,

Hakk’ın Rahmetine kavuştu.

Cenazesi (27/01/2026) yarın ikindi namazını müteakip,

Gönen Paşaçiftlik Köyü’nde defnedilecektir.

Mekânı cennet olsun.

Dostlar sağ olsun.”

Çömez’in bu duygusal paylaşımı kısa sürede çok sayıda taziye mesajı aldı.

CENAZE GÖNEN’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Merhume İkbal Çömez’in cenazesi, 27 Ocak 2026 Salı günü ikindi namazının ardından, Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Paşaçiftlik Köyü Mezarlığı’nda defnedilecek. Aile yakınları, dostları ve çok sayıda seveninin cenaze törenine katılması bekleniyor.

SİYASET DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

İkbal Çömez’in vefatının ardından başta İYİ Parti camiası olmak üzere, farklı siyasi partilerden milletvekilleri, sivil toplum temsilcileri ve yurttaşlar Turhan Çömez’e başsağlığı dileklerini iletti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Çömez ailesine sabır ve metanet temennileri öne çıktı.

AİLEYE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

Turhan Çömez’in yaşadığı acı kayıp dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletilirken, merhume İkbal Çömez için “mekânı cennet olsun” temennileri paylaşıldı.