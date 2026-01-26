Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı. Dizide Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün kadro dışı kalmasının ardından, yeni Fatih’in kim olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana süren görüşmeler sonucunda, dizinin yeni Fatih’i başarılı oyuncu Emre Dinleroldu. Genç oyuncu, son olarak “Zembilli” dizisinde başrol performansıyla dikkat çekmişti.

Emre Dinler’in Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olması, dizinin yeni bölümlerine dair beklentileri daha da yükseltti.