Diyarbakır’da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında durdurulan bir TIR’da 81 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir TIR’ı takibe aldı. Ekipler, aracı uygulama noktasında durdurdu.
Durdurulan TIR’da narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramada toplam 81 kilogram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.