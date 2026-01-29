meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayın ardından bölgede yoğun duman yükseldi.

İhbar üzerine rafineri çevresine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtirken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Ayrıntılar gelecek..