Pursaklar Belediyesi, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla planlanan Gümüşoluk Göleti Rekreasyon Alanı projesinde çalışmalarına hız verdi. Yeşil dokusu, gölet manzarası ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken proje, tamamlandığında ilçenin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak.

İlçede vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern bir alan oluşturmayı hedefleyen belediye, Gümüşoluk Göleti çevresinde yürütülen çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Proje, hem doğal yaşamın korunmasını hem de sosyal yaşamın canlandırılmasını amaçlıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile birlikte alanda yetkililerden bilgi aldı.

“Yeşili ve Çevreyi Ön Planda Tutuyoruz"

Gümüşoluk Göleti’nin sadece bir rekreasyon alanı olmadığını vurgulayan Başkan Ertuğrul Çetin, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Gümüşoluk Göleti, yeşil ile suyun bir araya geldiği, hemşehrilerimizin doğayla yeniden bağ kurabileceği özel bir yaşam alanı olacak. Şehirleşme anlayışımızda beton değil, doğa önceliklidir. Bu doğrultuda her projemizde yeşili ve çevre duyarlılığını merkeze alıyoruz. Burada hem doğal yapıyı koruyor hem de ailelerin huzurla vakit geçirebileceği modern bir sosyal alan inşa ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası ilçemizin en gözde noktalarından biri haline gelecek.”

Sosyal Donatılarla Zenginleşecek

Proje kapsamında; yürüyüş yolları, dinlenme ve piknik alanları, hayvanat bahçesi, at binicilik alanları, sosyal donatılar ve geniş yeşil alan düzenlemeleri yer alacak. Gölet çevresinde yapılacak peyzaj çalışmalarıyla doğal dokunun korunması da hedefleniyor.

Yaşam Kalitesi Artacak

Yeşilin ve suyun bir arada sunulduğu Gümüşoluk Göleti projesiyle, Pursaklar’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve doğal alanların korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.