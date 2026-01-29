Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınmak üzere milli sporcular için beden eğitimi alanında 16 kontenjan ayrıldı. Kontenjanlara başvurular 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, hazırlık eğitimi için başvurularını 'personel.meb.gov.tr' adresinde yer alan bağlantıdan Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak yapacak. Yerleştirme işlemleri, milli sporcu öncelik durumu dikkate alınarak 25 Şubat 2026 tarihinde yapılacak, asıl ve yedek adaylar 'personel.meb.gov.tr' adresinde ilan edilecek' denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklamada, başvuru şartlarına ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

'Başvuru için milli sporcuların, şu şartlardan en az birini sağlamış olmaları gerekiyor:

Olimpiyat oyunları veya paralimpik oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girmek, milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk 3 dereceye girmek, bu yarışmalar, yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girmek, Universiade Oyunları, Akdeniz Oyunları'nda olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girmek, Deaflimpik Oyunları'nda ferdi veya takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girmek, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek.'