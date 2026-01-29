27 Ocak’ta Silivri’deki Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonunda başlayan yargılamada bugün; BELTAŞ A.Ş. ile Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri kapsamında tutuklu bulunan isimlerin savunmaları alınacak. Savunma yapması beklenenler arasında BELTAŞ tutuklusu Önder Gedik ile tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da bulunuyor.

Seyircilerle Görüntü Krizi Yaşanmıştı!

Mahkeme başkanı, önceki duruşmalarda salondan çok sayıda görüntünün basına yansıması nedeniyle bugünkü oturumda izleyici alınmayacağını açıkladı. Karara avukatlar ve izleyiciler tepki gösterirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP milletvekili Ali Gökçek, mahkeme heyetiyle görüşerek duruşma salonundan herhangi bir görüntünün dışarı sızmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Mahkeme başkanı ise bugünkü duruşmaya ait fotoğraf ya da videoların basında yer alması halinde seyirci yasağının kesin olarak uygulanacağını vurguladı. Ayrıca görüntülerin tekrar paylaşılması durumunda aynı gün suç duyurusunda bulunulacağını da kaydetti.

Öte yandan, dün yapılan duruşmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma salonundan paylaşılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.