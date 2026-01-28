Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbetinin setinde duygusal anlar yaşandı. Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, ekip arkadaşlarının hazırladığı sürprizle gözyaşlarını tutamadı.

Oyuncunun, yürütülen yasaklı madde operasyonu kapsamında geçtiğimiz hafta evine düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındığı, alınan saç ve kan örneklerinde yasaklı madde kullanımına rastlanmasının ardından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Yapılan testlerin sonuçlanmasının ardından yapım şirketi ve kanal yönetimi tarafından alınan kararla Doğukan Güngör’ün dizideki yolculuğu sona erdi. Kararın oyuncuya iletilmesinin ardından, Kızılcık Şerbeti setinde Güngör için pasta kesildi.

Bu gelişmeyle birlikte Doğukan Güngör’ün canlandırdığı Fatih Ünal karakteri, dizinin hikâyesinden çıkarılmış oldu.