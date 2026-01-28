Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Adnan Oğuzhan Batçık, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği kapsamında aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından yapılan kesintilere sert tepki gösterdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; 2025 Kasım dönemi itibarıyla, son 12 ayda Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvurmayan vatandaşlar gerekçe gösterilerek yapılan kesintilerin kabul edilemez olduğunu belirten Batçık, sistemsel eksikliklerin faturasının sahada görev yapan sağlık çalışanlarına kesildiğini söyledi.

“EMEĞİN YOK SAYILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Yaklaşık 13–14 yıldır sistem içinde görev yapan hekimler ile ebe ve hemşirelerin, alanında yetişmiş, deneyimli ve profesyonel sağlık çalışanları olduğuna dikkat çeken Batçık, “Bakanlık, bu birikime sahip profesyonel sağlık çalışanlarını kaybetmemelidir.” dedi.

Uygulamanın mantığını sorgulayan Batçık, “Bir vatandaş kendi isteğiyle ASM’ye gelmiyorsa, bunun bedelini neden sağlık çalışanı ödüyor?” diye sordu. “Hekim mi hastayı zorla kuruma getirecek? Aile sağlığı çalışanı mı?” ifadelerini kullandı.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının; aşı hizmetlerinden gebe ve lohusa izlemlerine, kanser taramalarından performans evraklarına kadar çok sayıda görevi aynı anda yürüttüğünü hatırlatan Batçık, “Tüm bu emeğin yok sayılması kabul edilemez.” dedi.

SİSTEM ÇALIŞMIYOR, CEZA SAHAYA KESİLİYOR

Batçık açıklamasında, SİNA ekranlarının günlük olarak güncellenmemesi nedeniyle performans işlemlerinde ciddi aksamalar yaşandığını belirtti. Hangi vatandaşın ASM’ye başvurup başvurmadığına dair sağlıklı ve güncel verilerin sahaya yansımadığını ifade eden Batçık, Bakanlık tarafından yapılan nüfus atamalarında henüz 12 ayı dolmamış kişilerin bile ‘gelmeyen hasta’ olarak sistemde göründüğünü söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.