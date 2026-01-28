Olay, Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi’nde önceki gün saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayisine içki almak için gelen Ahmet Ünal ile iş yeri sahibi Hasbi Duymuş arasında yaklaşık 1000 lira tutarındaki hesap nedeniyle tartışma çıktı. Ünal’ın ücreti yüksek bulması üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevrede bulunanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

OĞLUYLA GERİ DÖNDÜ, SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Yaşanan tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Ahmet Ünal, bir süre sonra oğlu M.Ü. (24) ile birlikte yeniden tekel bayisine geldi. M.Ü.’nün yanındaki silahla iş yerine ateş açması sonucu camlar kırıldı. Bunun üzerine Hasbi Duymuş, eline aldığı pompalı tüfekle dışarı çıkarak ateş etti.

SAÇMALAR BOYNUNA VE KOLUNA İSABET ETTİ

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların koluna ve boynuna isabet ettiği Ahmet Ünal, olay yerinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ünal, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

ZANLI TUTUKLANDI, ÜNAL HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte Hasbi Duymuş’u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duymuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Ünal ise dün yaşamını yitirdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasındaki ilk tartışma, çevredekilerin araya girmesi, ardından M.Ü.’nün silahla iş yerine ateş açması ve Hasbi Duymuş’un pompalı tüfekle karşılık verdiği anlar yer ald