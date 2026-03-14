Kıskanmak dizisinin yeni bölümünde Kapadokya sahneleri izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Maç yayını nedeniyle bu hafta ekranlara gelmeyen dizinin çekimleri, Kapadokya’da gerçekleştiriliyor.

Dizi ekibi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Asmalı Konak dizisinin çekildiği meşhur konakta kamera karşısına geçti. Pazar günü tamamlanması planlanan çekimlerde dizinin önemli karakterleri Kapadokya sahnelerinde yer alıyor.

Başrol oyuncuları Kapadokya sahnelerinde

Kapadokya’da çekilen sahnelerde oyuncular Selahattin Paşalı (Nüzhet), Beril Pozam (Nalan), Ayça Bingöl (Nur) ve Hafsanur Sancaktutan (Mükerrem) rol alıyor.

Diziye 3 yeni oyuncu katıldı

“Kıskanmak” dizisinin kadrosuna üç yeni oyuncu da dahil oldu. Oyuncular Sedat Kalkavan, Şirin Sultan Saldamlı ve Yakup Turgut dizide yeni karakterleri canlandıracak.

Yeni karakterlerden Sedat Kalkavan, “Nüzhet’in dayısı Fikret” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Şirin Sultan Saldamlı “Nur’un yardımcısı Nagiş” karakterini canlandırırken, Yakup Turgut ise Nagiş’in eşi “Bican” rolüyle hikâyeye dahil olacak.

Kapadokya sahneleri ve yeni karakterlerin katılımıyla dizinin hikâyesinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.