Ankara’da eğitime özgün bir değer kazandıran anlamlı bir proje daha hayata geçirildi. Hacı Ömer Tarhan Anadolu Lisesinde uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ardından tamamlanan “Medeniyet Mirasımızda Bilim Yolcuları” koridoru, medeniyetimizin insanlığa yön vermiş ilim ve bilim öncülerini öğrencilerle buluşturuyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel felsefesinden ilham alınarak hazırlanan proje; düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bütüncül bir eğitim anlayışını merkeze alıyor. Koridorda yer alan içerikler, bilimin tek bir döneme ait değil; birikimle ilerleyen, nesiller arası aktarılan kesintisiz bir yolculuk olduğunu güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Çalışma ile öğrencilerin bilimsel meraklarının artırılması, ilim geleneğimizi tanımaları ve bu köklü mirastan ilham almaları amaçlanıyor.

Tatil demeden sürdürülen özverili çalışma

Okul Müdürü Fatih Aşkın, öncülüğünde yürütülen proje, tatil günlerinde dahi süren yoğun bir emeğin ürünü olarak dikkat çekiyor. Tasarımdan metinlere, içerik kurgusundan görsel düzenlemelere kadar her detay, planlı ve bilinçli bir çalışma sonucunda ortaya kondu.

Hazır değil, tamamen özgün

Projede yer alan tüm tasarım, metin ve görseller; herhangi bir hazır içerikten yararlanılmadan, tamamen okulun kendi emeği, fikri ve üretimiyle hazırlandı. Kopyalamadan ve taklitten uzak durularak oluşturulan bu özgün çalışma, yerli bir bakış açısıyla kalıcı ve nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Ortaya çıkan her ayrıntı; verilen emeğin, sahiplenilen sorumluluğun ve eğitime duyulan inancın somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.