Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” olarak bilinen soruşturma kapsamında, aralarında 5’i tutuklu toplam 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıklardan 33’ünün tutuklu olduğu davanın ikinci duruşma günü bugün başladı.
Duruşma Cezaevi Yerleşkesinde Yapılıyor
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülüyor.
Belediye Başkanları ve Sanıklar Duruşmada Hazır
Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan;
-
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
-
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
-
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
-
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
-
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
başta olmak üzere, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Bugün Savunmalar Alınacak
Mahkeme heyetinin, duruşmanın ikinci gününde tutuklu sanıkların savunmalarını almaya başlaması bekleniyor. Davaya ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde de kamuoyunun gündeminde kalması öngörülüyor.