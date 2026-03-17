Nallıhan’da altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar için asfalt yenileme süreci başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesiekipleri, ilçe genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Bölge Müdürü Bülent Akkaya, çalışmaların ilk etapta ilçe merkezinde yoğunlaştığını belirtti. Akkaya, ASKİ tarafından gerçekleştirilen yağmur hattı çalışmaları sonrası bozulan Nasuh Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda asfalt yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı.

Birden Fazla Noktada Çalışma

Doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören Yazı Mahallesi Kaymakamlık önü ile Ali Ağa Mahallesi Orhan Eren Caddesi’nde de sıcak asfalt serimine başlandığı bildirildi.

Akkaya, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade ederek, “Herhangi bir aksilik yaşanmazsa bayram öncesinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Köy Yolları da Yenilenecek

İlçe genelindeki çalışmaların sadece merkezle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Akkaya, Nisan ayı itibarıyla kırsal mahalle yollarında da çift kat satıh asfalt çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Yetkililer, yürütülen çalışmalarla birlikte Nallıhan genelinde ulaşım konforunun artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.