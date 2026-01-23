Trafik ihlalleri ve ceza puanı gerekçesiyle sürücü belgelerine el konulan binlerce vatandaşın ehliyet affına yönelik beklentisi sürüyor. Konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamalara ve Meclis gündemine rağmen, aradan geçen zamana karşın herhangi bir somut adım atılmış değil. Bu durum, özellikle şoförlük mesleğiyle geçimini sağlayan vatandaşların tepkisini her geçen gün artırıyor.

Ehliyetine el konulan sürücüler, mevcut uygulamaların kendilerini fiilen işsiz bıraktığını belirterek mağduriyetlerinin yeniden gündeme taşınmasını istiyor. Ticari araç şoförleri, kuryeler, servis sürücüleri ve mesleği gereği araç kullanmak zorunda olan birçok kişi, ehliyetsiz kaldıkları süre boyunca hem ekonomik hem de sosyal açıdan ciddi kayıplar yaşadıklarını ifade ediyor.

Vatandaşların aktardığına göre, ehliyeti geri alınan sürücülerin önemli bir bölümü ölümlü kazaya karışmamış, alkol ya da madde bağımlılığına dair herhangi bir sağlık raporu bulunmayan kişilerden oluşuyor. Buna rağmen uzun süre direksiyon başına geçemeyen sürücüler, “Suç işlemedik, kimseye zarar vermedik ama geçim kaynağımız elimizden alındı” sözleriyle tepkilerini dile getiriyor.