Bugün itibarıyla gram altın sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de rekor kırıyor. Ons altının 4.960 dolar seviyesine dayanması, iç piyasada fiyatları yukarı yönlü tetikledi.
Güncel Fiyat Listesi (23 Ocak 2026):
-
Gram Altın (Kapalıçarşı): 7.060 – 7.076 TL (Rekor)
-
Ons Altın: 4.967 USD (Zirve seviyesi)
-
Çeyrek Altın: 11.530 TL
-
Cumhuriyet Altını: 45.950 TL
Uzmanlar, bugünkü sert yükselişin arkasında üç temel neden görüyor:
-
Grönland Krizi: ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD’ye katılması yönündeki talepleri ve buna dair jeopolitik gerilimler piyasaları endişelendiriyor.
-
Zayıf Dolar: Dolar endeksinin gerilemesiyle birlikte yatırımcılar küresel ölçekte emtiaya yöneldi.
-
Fed Beklentileri: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine dair sinyaller, altına olan talebi canlı tutuyor.