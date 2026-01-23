Bugün itibarıyla gram altın sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de rekor kırıyor. Ons altının 4.960 dolar seviyesine dayanması, iç piyasada fiyatları yukarı yönlü tetikledi.

Güncel Fiyat Listesi (23 Ocak 2026):

Gram Altın (Kapalıçarşı): 7.060 – 7.076 TL (Rekor)

Ons Altın: 4.967 USD (Zirve seviyesi)

Çeyrek Altın: 11.530 TL

Cumhuriyet Altını: 45.950 TL

Uzmanlar, bugünkü sert yükselişin arkasında üç temel neden görüyor:

Grönland Krizi: ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD’ye katılması yönündeki talepleri ve buna dair jeopolitik gerilimler piyasaları endişelendiriyor. Zayıf Dolar: Dolar endeksinin gerilemesiyle birlikte yatırımcılar küresel ölçekte emtiaya yöneldi. Fed Beklentileri: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine dair sinyaller, altına olan talebi canlı tutuyor.