Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka National Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak.
Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garanti eden Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puan alması durumunda Avrupa Ligi ilk 16 turu için avantaj elde edecek.
UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta Maç Programı (TSİ 23.00)
FCSB – Fenerbahçe
Aston Villa – Salzburg
Basel – Viktoria Plzen
Celtic – Utrecht
Genk – Malmö
Go Ahead Eagles – Braga
Kızılyıldız – Celta Vigo
Lille – Freiburg
Ludogorets – Nice
Olimpik Lyon – PAOK
Maccabi Tel Aviv – Bologna
Midtjylland – Dinamo Zagreb
Nottingham Forest – Ferencvaros
Panathinaikos – Roma
Porto – Rangers
Real Betis – Feyenoord
Sturm Graz – Brann
Stuttgart – Young Boys