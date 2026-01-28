Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka National Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak.

Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garanti eden Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puan alması durumunda Avrupa Ligi ilk 16 turu için avantaj elde edecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta Maç Programı (TSİ 23.00)

FCSB – Fenerbahçe

Aston Villa – Salzburg

Basel – Viktoria Plzen

Celtic – Utrecht

Genk – Malmö

Go Ahead Eagles – Braga

Kızılyıldız – Celta Vigo

Lille – Freiburg

Ludogorets – Nice

Olimpik Lyon – PAOK

Maccabi Tel Aviv – Bologna

Midtjylland – Dinamo Zagreb

Nottingham Forest – Ferencvaros

Panathinaikos – Roma

Porto – Rangers

Real Betis – Feyenoord

Sturm Graz – Brann

Stuttgart – Young Boys