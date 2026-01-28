Pawar’ı taşıyan uçak, Pune bölgesindeki Baramati Havaalanı’na iniş yapmaya çalışırken kontrolden çıkarak yere çakıldı. Çarpmanın ardından uçak alev aldı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) kazada kurtulan olmadığını doğruladı.

Pawar’ın Seyahati ve Görevleri

Ajit Pawar’ın, yerel seçim mitinglerine katılmak üzere seyahat ettiği öğrenildi. Maharashtra’nın deneyimli siyasetçilerinden biri olan Pawar, halkla güçlü bağları ve idari konulardaki etkinliği ile tanınıyordu.

Başbakan Narendra Modi’den Açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın ardından Pawar’ın vefatına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi:

“Çalışkanlığı ve idari konulardaki hakimiyetiyle tanınan, halka hizmette ön saflarda yer alan bir isimdi. Zamansız vefatı çok şoke edici ve üzücü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”