Donald Trump, İran’ın bölgesel hedeflerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetiminin Orta Doğu’ya yönelik planları olduğunu iddia etti.

Trump paylaşımında, İran’ın Orta Doğu’yu ele geçirme ve İsrail’i haritadan silme hedefi bulunduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İran’ın tüm Orta Doğu’yu ele geçirme ve İsrail’i tamamen yok etme planları vardı. Tıpkı İran’ın kendisi gibi, bu planlar da artık öldü.”

Trump’ın açıklaması, Orta Doğu’daki gerilimin sürdüğü bir dönemde uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. İran tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.