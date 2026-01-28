ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren F, M ve J vizeleri ile H-1B ve H-4 vize türlerine başvuracak kişilerin, kullandıkları tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını “herkese açık” olarak düzenlemesi gerekecek.

Yeni uygulama kapsamında başvuru sahiplerinin, vize değerlendirme sürecinde sosyal medya hesaplarının incelenebilmesi için erişime açık olması şartı aranacak. Büyükelçilik, söz konusu düzenlemenin vize güvenlik taramalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Yetkililer, gizlilik ayarlarını başvuru öncesinde güncellemeyen adayların vize süreçlerinde gecikme yaşayabileceği ya da başvurularının olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.