Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Daniş, söz konusu günün uluslararası toplumun ortak vicdanını harekete geçirmek ve nefret, ayrımcılık ile önyargıya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edildiğini belirtti. Yakın tarihin nefret ve önyargının insanlığa ağır bedeller ödettiğini gösterdiğini ifade eden Daniş, Avrupa’nın ortasında Bosna-Hersek’te yaşanan Srebrenitsa Katliamı’nın inancı ve kimliği nedeniyle hedef alınan binlerce masum insanın acısıyla insanlık hafızasında derin bir iz bıraktığını söyledi.

“İnsan onurunun korunması ortak sorumluluktur”

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan İslamofobik saldırılara da değinen Daniş, nefretin ve aşırıcılığın küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Daniş, “Bugün Gazze’de yaşanan trajediler, sivillerin, kadınların ve çocukların maruz kaldığı ağır insani tabloyla uluslararası toplumun ortak vicdanını derinden sarsmaktadır. İnsan hayatının ve insan onurunun korunması, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın herkes için ortak bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Bosna’dan Kanada’ya, Yeni Zelanda’dan Gazze’ye kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan olayların nefretin sınır tanımadığını gösterdiğini belirten Daniş, nefret söyleminin zamanla ayrımcılığa ve şiddete dönüşebildiğini söyledi.

“Medyanın rolü kritik”

Medya ve yayıncılığın toplumların birbirini anlamasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Daniş, yayıncılık faaliyetlerinin önyargıları büyüten değil empatiyi güçlendiren bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

RTÜK’ten İslamofobiyle mücadele çalışmaları

RTÜK olarak insan onuruna saygıyı esas alan ve nefret söylemine karşı duyarlı bir yayıncılık anlayışını geliştirmeyi temel sorumluluk olarak gördüklerini belirten Daniş, kurum öncülüğünde çeşitli uluslararası etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Bu kapsamda 2021 yılında “Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu”, 2022’de “İkinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu”, 2023’te “Uluslararası Medya ve İslamofobi” programı ve 2024’te “Küresel ve Yerel Boyutlarıyla İslamofobi” temalı forumun gerçekleştirildiğini hatırlatan Daniş, 2025 yılında düzenlenmesi planlanan beşinci forum için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Daniş, “İslamofobi ile mücadele yalnızca Müslümanların değil, insanlığın ortak sorumluluğudur. Karşılıklı saygının, empati kültürünün ve doğru bilginin güçlendiği bir iletişim ortamı daha adil ve daha barışçıl bir dünyanın kurulmasına katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.