Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, kırsaldaki köyleri beyaz örtüyle kapladı. Son yılların en yağışlı kış mevsimlerinden birini yaşayan bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi aştı.

Karla kaplanan köylerde ortaya çıkan kartpostallık manzara dronla görüntülenirken, vatandaşlar da günlük yaşamlarını sürdürebilmek için evlerinin ve ahırlarının önünde biriken karları küredi. Yoğun kar, özellikle kırsal mahallelerde hayatı zorlaştırdı.

Ekipler Karla Mücadelede

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarının ulaşıma kapanmaması için sahada yoğun mesai harcıyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında yollar açık tutulmaya çalışılırken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.