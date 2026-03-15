Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sürekli tedavi gören çocuklar, düzenlenen “Masallarla İyileşiyorum” etkinliğiyle hem moral buluyor hem de hastane ortamından uzaklaşarak hayal dünyasına yolculuk yapıyor.

Mersin Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bir Şefkat Haresi Projesi” kapsamında gönüllü öğretmenler huzurevleri, hastaneler ve çocuk evleri sitesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Proje çerçevesinde hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri için düzenlenen masal etkinlikleri, çocukların umut düzeyini artırmayı ve tedavi süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Etkinliklerde çocuklara masallar anlatılırken, sanat çalışmaları da yapılıyor. Program sonunda çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler verilerek moral desteği sağlanıyor.

Amaç Toplumsal Bir İyilik Hali Oluşturmak

Proje Koordinatörü Elif Çatal, projenin 2024 yılından bu yana sürdürüldüğünü belirterek, “Çocuklarımızın ve büyüklerimizin iyi olma halini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Huzurevlerinde ziyaretler yapıyor, müzik dinletileri düzenliyoruz. Çocuk evleri sitesinde kalan çocuklarımızla atölyeler gerçekleştirerek yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz” dedi.

Projenin gönüllü öğretmenlerin desteğiyle yürütüldüğünü ifade eden Çatal, hastanelerde sürekli tedavi gören çocukların umutlarını artırmak için 15 günde bir masal etkinliği düzenlediklerini söyledi.

“Çocuklar Masalların Büyülü Dünyasına Giriyor”

Ayşe Ecevit Masal Evi Koordinatörü Duygu Ceylan ise masalların çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Masallar bizi birbirimize bağlıyor ve şifalandırıyor. Masal anlatırken çocukların gözlerinin büyüdüğünü, hayal dünyasına daldıklarını görüyorum. Hastane ortamından çıkıp masalların büyülü dünyasına girdiklerine şahit olmak benim için büyük mutluluk” diye konuştu.

“Masalla İyileşiyorum” etkinliklerinin ilerleyen süreçte kentteki diğer hastanelerde de uygulanması planlanıyor.