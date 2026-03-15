Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde tespit edilen 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Doğu bölgesinde 3 insansız hava aracı önlenerek imha edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, imha edilen İHA’ların nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, saldırı girişimi sonucunda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine dair de detay verilmedi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdüğünü belirtti.