NOW TV’de yayınlanan “Kıskanmak” dizisinde son bölümlerde ekrana gelen sahneler, izleyiciler arasında büyük rahatsızlık yarattı. Dizide üç kadın karakterin kocaları dışındaki erkeklerden hamile kalması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepkilerin artmasının ardından bazı izleyiciler RTÜK’ü göreve çağırdı.

Çarpık İlişkiler Tartışma Yarattı

Son bölümlerde ekrana gelen sahnelerde, aile içi ilişkiler ve çarpık ilişki kurguları izleyicilerin tepkisini çekti. Dizinin hikâyesinde, iki kardeşin birbirlerinin eşlerini hamile bırakması dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

İki Kardeş, İki Hamilelik

Dizide Halit’in eşi Mükerrem’in, kocasının kardeşinden hamile kalması ekrana yansırken, Nüzhet’in eşi Nalan’ın da Halit’ten hamile olduğu sahneler izleyiciler tarafından yoğun şekilde eleştirildi.

Şükran Şoförden Hamile Kalıyor

Öte yandan, kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran’ın, konağın şoföründen hamile kalması da tepkileri artıran bir diğer gelişme oldu. İzleyiciler, dizide art arda işlenen bu hikâyelerin aile yapısına zarar verdiğini savundu.

“Allah’ım Sana Şükürler Olsun” Sözleri Tepkiyi Büyüttü

Özellikle Mükerrem karakterinin, yapılan babalık testinin ardından sevgilisinden hamile olduğunu öğrenmesi üzerine söylediği “Allah’ım sana şükürler olsun” sözleri, sosyal medyada eleştirilerin dozunu artırdı. Bu sahnelerin ardından birçok kullanıcı, RTÜK’ü etiketleyerek diziye müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

“Kıskanmak” dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birçok tanınmış isim yer alıyor.

Dizideki sahnelerle ilgili tartışmalar sürerken, gözler RTÜK’ten gelecek olası bir açıklamaya çevrildi.