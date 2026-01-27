Başarılı komedyenler İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlunun başrollerini paylaştığı “Mutluyuz” film serisinin ikinci yapımı olan “Mutluyuz Mu?”, 30 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen filmin galası bugün gerçekleştirilirken, geceye sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Filmin galasında Murat Boz da yer alarak arkadaşlarına destek verdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kadir Ezildi, eşi Gamze Ezildi ile birlikte galaya katıldı. Altı aydır evli olan çift, böylece ilk kez birlikte bir davette görüntülendi.

Gecede dikkat çeken isimler arasında Burcu Kara – Burak Parlak çifti de bulunurken, ünlü oyuncular Sezer Şafak ve Başak Parlak da galada yer aldı. Ayrıca Oğuzhan Koç, yakın arkadaşının film galasında boy göstererek destek veren isimler arasında yer aldı.

Romantik komedi türündeki “Mutluyuz Mu?”, Ferhat ve Aslı karakterlerinin ilişki yolculuğunu mizahi bir dille ele alırken, galada başrol oyuncularının uyumu da davetlilerden tam not aldı.