Bartın’da yaşanan aile faciasında, Nihat Çakır (58) tartıştığı eşi Rukiye Çakır’ı (44) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bartın’ın Derbent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin çatı katında yaşayan ve 4 çocukları bulunan Nihat ve Rukiye Çakır çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Çakır, evde bulunan av tüfeğiyle eşini başından vurdu. Ardından aynı silahı kendisine doğrultan Çakır, intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çatı katında Nihat ve Rukiye Çakır’ı kanlar içinde yerde buldu.

Her İki İsim de Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rukiye Çakır ve Nihat Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin çocuklarının olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Nihat ve Rukiye Çakır’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morgunakaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.