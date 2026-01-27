Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Abdullah S. yönetimindeki 42 H 2458 plakalı otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan R.Ç. idaresindeki 42 BCJ 773 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
76 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Mehmet S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah S., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’nekaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından yaralının Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.
Minibüs sürücüsü ile araçta bulunan yolcuların ise kazayı yaralanmadan atlattığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.