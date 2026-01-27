Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, konuk olduğu YouTube programında yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. “Turknet Açık Koltuk” adlı programda Burak Aktürk’ün sorularını yanıtlayan Bilic, kendisine şöhret kazandıran ifşa mesajları hakkında yıllar sonra pişmanlığını dile getirdi.

Programda yöneltilen “Yanlışlıkla attığın ve geri alamadığın bir mesaj oldu mu?” sorusu üzerine konuşan Danla Bilic, özellikle futbolcularla ilgili paylaşımlarının kariyerinde iz bıraktığını söyledi.

“Bir Kara Leke, Peşimi Bırakmıyor”

Danla Bilic, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Futbolculara attığım her mesajdan çok pişmanım. Bir kara leke, peşimi bırakmıyor. Ama ekmeğini yedim mi, hâlâ yiyorum.”

Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, fenomen ismin geçmişte yaptığı ifşalar yeniden gündeme geldi.

Alper Potuk Detayı: “Milyonların Önünde Özür Dileyecektim”

Bilic, mesajlarını ifşa ettiği isimlerden biri olan Alper Potuk ile ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kendi programı “DanlaCast” için Potuk’u konuk olarak davet ettiğini ancak olumlu yanıt alamadığını belirten Bilic, şunları söyledi:

“DanlaCast fikri ortaya çıktığında çağırdım. İlk konuk o olmalıydı. ‘Milyonların önünde özür dileyeceğim’ dedim. Belli ki özel hayatımda üzerimde bir ‘ah’ var. Helallik isteyecektim. Dur bakalım, belki gelir.”

Danla Bilic’in bu açıklamaları, hem magazin dünyasında hem de sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.