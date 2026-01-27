Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan “İstanbullu Gelin” dizisinin yaratıcı ekibi, yeni proje “Delikanlı” için yeniden bir araya geliyor. OGM Pictures imzalı dizinin yönetmeni Zeynep Günay ile uzun yıllar birlikte çalıştığı Recai Karagöz, bu kez “Delikanlı” dizisinde buluşuyor.

Henüz yayınlanacağı kanal netleşmeyen dizinin oyuncu kadrosu ise şimdiden dikkat çekiyor. “İstanbullu Gelin” dizisinde Fikret Boran karakteriyle hafızalara kazınan Salih Bademci, “Delikanlı” dizisinin başrol kadrosuna dahil oldu. Projeyle prensipte anlaşan Bademci, dizide Dila karakterine hayat veren Mina Demirtaş’ın abisi Pars rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yusuf’un İntikam Hikâyesi Ekrana Taşınıyor

Çekimlerine şubat ayı ortasında başlanması planlanan “Delikanlı” dizisi, sürükleyici bir intikam hikâyesi üzerine kurulu olacak. Dizinin başrolünde yer alan Mert Ramazan Demir, hayat verdiği Yusuf karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Sevdiği kadını ve hayallerini kaybeden Yusuf’un, düşmanını en zayıf noktasından vurmayı hedefleyen planı, dizinin ana eksenini oluşturacak. Hikâyesi yurt dışı sahneleriyle başlayacak olan yapımda, Yusuf’un birlikte bir gelecek kurmayı hayal ettiği nişanlısı Hazan karakteri için ise oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle “Delikanlı”, yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösteriliyor.