Osmaniye’de yüksek gerilim hattında çalışan iki işçi, metrelerce yüksekte gerçekleştirdikleri bakım ve onarım çalışması sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik telleri üzerinde ilerleyen işçilerin görüntüsü, izleyenleri hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı.

Olay, Yaverpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yüksek gerilim hattının direğine çıkan iki işçi, arızayı gidermek için bakım çalışması yaptı. Güvenlik ekipmanlarıyla elektrik telleri üzerinde yürüyen işçiler, metrelerce yüksekte dengede ilerlerken adeta ip cambazlarını andırdı.

Vatandaşlar O Anları Kaydetti

Çevrede bulunan vatandaşlar, işçilerin zorlu ve riskli çalışmasını cep telefonlarıyla kaydetti. Metrelerce yüksekte yapılan çalışma, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Görüntüler Sosyal Medyada İlgi Gördü

Bakım çalışması sırasında çekilen görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. İşçilerin zorlu koşullarda gerçekleştirdiği çalışma kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.