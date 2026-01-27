Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yardımcısı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı siyasi çevrelerin “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor” yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Duran, bu söylemlerin bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeyi amaçlayangirişimler olduğunu vurguladı.

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dilin herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Duran, açıklamasında ortak akıl ve birlik vurgusu yaptı.

“Türkiye’nin Mücadelesi Etnik Kimliklerle Değil, Terörledir”

Duran, Türkiye’nin mücadelesinin herhangi bir etnik kimliğe karşı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye’nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye’nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir.”

Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesis edilmesi adına atılan her yapıcı adımın desteklendiğini belirten Duran, Türkiye’nin bu yöndeki duruşunun net olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mesajını Hatırlattı

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamalarını da hatırlatarak şu ifadeleri paylaştı:

“Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arabıyla, Türkmeniyle, Kürtüyle, Nusayrisiyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Bilhassa Kürt kardeşlerimden rica ediyorum; aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin, istismarcılara prim vermeyin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 86 milyon vatandaşıyla birlikte, bölgedeki milyonlar için de en güvenli sığınak olduğunu vurguladığını belirten Duran, bu birlik ve kardeşlik mesajının altını çizdi.

“Terörsüz Türkiye Hedefine Zarar Verilmesine İzin Vermeyeceğiz”

Duran açıklamasını, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine zarar vermek isteyenlere karşı kararlılık mesajıyla tamamladı:

“Komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Fitneyi, fesadı ve ayrışmayı körüklemeye çalışanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”