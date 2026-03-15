Kars’ta zift yüklü tanker ile kereste yüklü TIR’ın karıştığı kazada iki sürücü yaralandı. Yola yayılan tonlarca zift nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, öğle saatlerinde Kars-Arpaçay-Çıldır kara yolu’nda meydana geldi. Kars’tan Çıldır yönüne giden Yusuf Aslan yönetimindeki zift yüklü tanker, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen Tankere TIR Çarptı

Bu sırada karşı yönden gelen Behrouz Rajabidizajyekan idaresindeki kereste ve mermer yüklü TIR, yan yatan tankere çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tonlarca Zift Yola Aktı

Kaza sonrası tankerde bulunan tonlarca zift yola akarken, kara yolu trafik güvenliği nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.