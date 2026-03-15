İran, İsrail’deki bazı güvenlik noktalarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ordusundan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen son saldırılarda İsrail’in güvenlik merkezleri ve polis karargahlarının İHA’larla hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen son saldırılarda İsrail’in güvenlik merkezleri ve polis karargahları insansız hava araçlarıyla hedef alındı” ifadeleri kullanıldı.

Gerilim Tırmanıyor

Bölgede son dönemde artan karşılıklı saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimi daha da yükseltiyor. İran tarafından yapılan açıklamada saldırıların detaylarına ilişkin ek bilgi verilmezken, hedef alınan noktalarla ilgili net bir konum paylaşılmadı.

Saldırılarla ilgili olarak İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.